Google Maps: buscó estadio donde se jugará la Super Bowl y lo que halló fue muy impactante

Este año la Super Bowl LII se jugará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, la casa de los Minnesota Vikings. Antes de que se realice el encuentro New England Patriots vs Philadelphia Eagles , un fiel seguidor del fútbol americano usó Google Maps para tener mayores detalles del recinto inaugurado en 2013.

Gracias a las cámaras de Google Street View , el joven realizó la búsqueda del lugar pero más que la hermosa arquitectura del complejo deportivo, lo que llamó poderosamente su atención fue otra cosa.

En una de las imágenes captadas por la herramienta de Google Maps aparece una solitaria mujer caminando por la calle con su smatphone en la mano. Al hacer zoom a la fotografía, pues le intrigó que sea la única persona en la vía, se llevó tremenda sorpresa.

¿Qué pasó? Pues la mujer no tiene rostro. Sí, tal como lo lees. La imagen captada por Google Street View dejó sin palabras al joven seguidor de la Super Bowl quien no dudó en compartirla en redes sociales sin imaginar lo que en verdad había pasado.

Este es uno de los tantos casos en que Google sorprende a miles con sus peculiares capturas donde aparecen personas ‘deformes’, sin piernas, rostro o la mitad del cuerpo. Estas son muy normales pues debido a un error técnico de las cámaras de Google Street View al momento de tomar las fotos se ven como si fueran seres de otro mundo.

La peculiar imagen fuera del U.S. Bank Stadium en Estados Unidos fue tomada en agosto de 2017 y todavía no ha sido modificada en Google Maps.

Mira las imágenes en la galería de fotos en la parte superior y no te olvides de compartir esta nota con todos tus amigos y contactos en las redes sociales antes que se inicie la Super Bowl LII.

objetos extraños en google maps

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)

3.Halcón Milenario

El reconocido ufólogo Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario. Si quieres verificar esto, debes escribir estas coordenadas (36°55’35.30’‘N 116° 0’25.41’‘W).