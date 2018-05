Google Maps: buscaba la casa de su vecino en México y lo encontró haciendo algo vergonzoso

Google Maps se ha caracterizado por ubicar a personas que extrañamente realizan hechos insólitos cuando observan el auto del buscador estadounidense pasar por su lado.

Es el caso de este joven en México. Las imágenes han sido captadas por un usuario en Twitter quien tituló las fotos de esta forma: “Estaba aburrido y me puse a buscar mi casa en Google Maps, en eso doy para enseguida y me topo con la casa de mi vecino y me encuentro esto”.

De pronto muestra dos capturas, una en la que se aprecia a un auto blanco. Detrás del vehículo se puede observar a dos jóvenes quienes realizan algo a escondidas.

Sin embargo, en otra secuencia, se puede ver nuevamente a un joven con el pantalón abajo mostrando algo realmente insólito. Al parecer era el vecino que el joven buscaba.

La imagen se ha convertido en viral y ha dado la vuelta al mundo. Si quieres ver el mapa original, entonces te dejamos aquí el mapa de Google Maps*. También puedes chequear la siguiente galería.

objetos extraños en google maps

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)