Google dedida un emotivo doodle a Tyrus Wong, el padre de Bambi

Hoy 25 de octubre Google despertó a todos con una increíble historia gráfica en su nuevo doodle dedicado a Tyrus Wong por sus 108 aniversario de su nacimiento. El fue reconocido como uno de los artistas que inspiró a Disney a realizar Bambi.

El artista chino-estadounidense responsable de algunas de las imágenes más conocidas de la cultura popular estadounidense. Inspirándose en los artistas chinos de la Dinastía Song, Wong aplicó su visión única a las pinturas, grabados.

Nacido este día en 1910 en una aldea en la provincia de Guangdong, sur de China, Wong, de diez años, y su padre viajaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Después de estar un tiempo corto en Sacramento, finalmente se establecieron en Los Ángeles.

Aunque el padre de Wong reconoció su amor por el arte desde una edad temprana, solo podía permitirse que Wong practicara caligrafía con agua y periódicos, así como que estudiara arte chino en la Biblioteca Central de Los Ángeles. Allí, fue presentado a sus pinturas favoritas, las pinturas de paisaje de repuesto de la Dinastía Song (960–1279 dC), explica Google.

El buscado también añade que en la escuela secundaria, Wong obtuvo una beca para el Instituto de Arte Otis y se mantuvo como camarero en Chinatown. Él y otros artistas como Benji Okubo e Hideo Date formaron el Grupo de Artistas Orientales de Los Ángeles, organizando espectáculos de su trabajo. En 1932, el trabajo de Wong se expuso en el Art Institute of Chicago junto con trabajos de Picasso, Matisse y Paul Klee.

Wong trabajó para Warner Brothers, dibujando y pintando guiones gráficos que dieron forma al aspecto de otras películas de Hollywood como The Wild Bunch , Sands of Iwo Jima y Rebel Without A Cause, todas las cuales obtuvieron nominaciones a los Premios de la Academia.

Las contribuciones del artista a Hollywood no fueron reconocidas hasta 2001, cuando fue nombrado “Leyenda de Disney”. Doce años más tarde, el Walt Disney Family Museum también presentó una carrera retrospectiva “Agua al papel, Paint to Sky”.

“Gracias al equipo de Google Doodle por esta celebración de nuestro difunto padre, Tyrus. Él habría sido honrado y muy agradecido por recibir este tributo”, dicen las hijas de Wong, Tai-Ling y Kay por su colaboración en este proyecto.

objetos extraños en google maps

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?