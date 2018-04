Google dedica su doodle con video a la estadounidense Maya Angelou, ¿quién es?

Este miércoles, Google dedicó un doodle especial, acompañado de un poderoso video, a la artista estadounidense Maya Angelou, al recordarse el 90° aniversario de su nacimiento, pero ¿por qué fue importante para la historia?

Nacida un día como hoy pero en 1928 y bautizada como Marguerite Annie Johnson, fue también escritora, poetisa de memorias y activista. Entre los puestos destacados está uno junto con Martin Luther King, Jr. y Malcolm X.

“Su voz ayudó a otros a encontrar las suyas”, destaca Google que acompaña el doodle con un video en el que se escucha la voz de Maya Angelou declamando el poema “Still I Rise” junto a otras personalidades en las que su vida tuvo influencia, tal como Alicia Keys y Oprah Winfrey.

Maya Angelou se convirtió en una líder social defensora de los derechos y la igualdad. Sufrió agresiones y abusos sexuales por parte de un familiar cuando era niña y se quedó muda de forma patológica durante casi cinco años.

En 1993 recitó su poema “On the Pulse of Morning” en la inauguración del presidente Bill Clinton, lo que la convirtió en la primera poetisa en recitar su trabajo en una inauguración de este estilo desde Robert Frost en la inauguración del presidente John F. Kennedy en 1961.

A través de sus libros, Maya Angelou dio voz a millones de personas. Defendió los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

_

“El éxito de su primer libro, ‘I Know Why the Caged Bird Sings’ (‘Sé por qué canta el pájaro enjaulado’), en 1969 atrajo su atención principal como autora“, cuenta Google en su blog dedicado a doodles. _“Otros seis trabajos autobiográficos siguieron, además de poesía, literatura infantil y no ficción (¡Incluso libros de cocina!)”.

Maya, apodo derivado de “My” (mío) o “Mya sister” (mi hermana) que le puso su hermano mayor, falleció a los 86 años de edad en mayo de 2014.Recibió más de 50 títulos honoríficos gracias a su gran impacto en la cultura popular.