Google dedica un emotivo doodle a la pianista Teresa Carreño

Durante este año, Google ha dedicado su doodle a miles de personas alrededor del mundo. Y antes de que que acabe el año 2018, la compañía de Silicon Valley mostró un emotivo logo en donde muestra a la pianista Teresa Carreño.

“Nacida en Caracas en este día en 1853, María Teresa Carreño García de Sena creció en una familia musical. Su padre, un ministro de gobierno descendiente de un distinguido compositor, le enseñó a tocar el piano a los seis años. Cuando tenía ocho años, su familia se mudó a la ciudad de Nueva York, donde Teresa comenzó a estudiar con el compositor Louis Moreau Gottschalk, que estaba tan impresionado por su talento que se ofreció a enseñarle”, indicó Google en su blog.

Comenta también que ella pronto progresó a actuaciones públicas. Una revisión de 1862 la aclamó como un “fenómeno musical”, y agregó que era “difícil creer que fuera la actuación de un niño”.

“Carreño tenía nueve años cuando se presentó ante el presidente Abraham Lincoln en la Casa Blanca durante el otoño de 1863”, explica Google. Incluso cuenta que el presidente y su familia los recibieron de manera muy informal. “Todos fueron tan amables conmigo que casi me olvido de estar de mal humor por el hechizo de su bienvenida amistosa. Sin embargo, mi autoconciencia regresó cuando la señora Lincoln me preguntó si me gustaría probar el piano de cola de la Casa Blanca”.

¿Sabes por qué hoy Google le dedica un doodle a la pianista Teresa Carreño? Esto es lo que tienes que saber. (Foto: Captura)

Carreño siguió estudiando en París con maestros distinguidos como Georges Mathias y Anton Rubenstein. Compuso aproximadamente 75 obras, incluido el himno nacional venezolano. Su nombre también vive en el Concurso Internacional de Piano Teresa Carreño, una organización sin fines de lucro de Miami, que reconoce y fomenta el arte en los jóvenes jugadores.

Es por esta razón que Google le dedica un exclusivo doodle por sus 165 aniversario. Este logo se muestra en algunas partes de Europa y Latinoamérica como Perú, Chile y Argentina.