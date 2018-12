Google celebra el solsticio de verano y de invierno con divertido doodle

¡Llegó el verano y para otros el invierno! A través de un doodle, la compañía Google ha decidido conmemorar el 21 de diciembre como la fecha en donde cambia el clima y es por ello que lanzó dos gráficos en los hemisferios norte y sur del mundo para celebrarlo.

En el sur, por ejemplo, observamos el solsticio de verano y en el gráfico veremos a un pequeño ser encima de una planta. Acompañado de un pez y unos ojos que aparecen por debajo de un pequeño charco de agua.

La palabra “solsticio”deriva del sol latino para “sol” y “stit” significa “detenerse o detenerse”. “En este día en el hemisferio sur, el sol asciende directamente sobre el Trópico de Capricornio. Mientras la mayor parte del mundo está experimentando el invierno, el sol brilla las 24 horas del día al norte del Ártico, una maravilla natural conocida como el Sol de Medianoche”, indica Google.

“En todas partes, desde Río de Janeiro y Buenos Aires hasta Johannesburgo y Yakarta, la gente está disfrutando de este día extra largo, tomando un descanso para tomar el sol en los rayos de la noche”, recalca.

Cabe resaltar que Google también elaboró un doodle por la llegada del invierno en el hemisferio Norte. “Hoy celebramos el primer día de invierno y la noche más larga del año para el hemisferio norte, también conocido como el solsticio de invierno. A medida que nuestra Tierra gira alrededor del Sol, el Polo Norte se aleja más del Sol hoy, el 21 de diciembre”, detalla.

En el gráfico vemos al mismo personaje del doodle anterior, pero con una serie de copos de nieves alrededor y el suelo totalmente helado.

“Hoy puede encontrar el Sol en su posición más baja en todo el cielo del Hemisferio Norte. Personas de todo el mundo han celebrado este hito astronómico durante siglos”.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el verano que se iniciará pronto registrará rangos normales, pero en algún momento, especialmente en febrero, los termómetros podrían marcar dos grados más, hasta 28 o 29 grados.

Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Senamhi, indicó que las herramientas con las que cuenta la institución permiten determinar que no habrá mayores anomalías en el clima y que como siempre en las alturas de Lima (Chosica, San Mateo, etc), caerán las lluvias propias de esta época del año, pero en niveles normales y no de manera intensa.

Asimismo, dijo que las mayores temperaturas se dan en Lima Este (La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita), mientras que en los distritos costeros, el mar refresca el ambiente por su acción termorreguladora, haciendo que la temperatura sea menor.

La experta agregó que las lluvias en el norte del país y en la sierra sur (Puno, Cusco) estarán en sus niveles normales.

En cambio, en el sur occidental, en las regiones que miran al litoral (Arequipa, Tacna, Moquegua) las precipitaciones estarán por debajo de sus valores normales.