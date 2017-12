Google cambió este emoji luego de que Internet le hiciera bullying

La mayoría de usuarios de Android no se percató de que Google había modificado ligeramente el emoji de hamburguesa, algo que provocó un intenso bullying en la internet. ¿Por qué? Aquí te lo contaremos.

A través de su cuenta de Twitter, un usuario llamado Thomas Baekdal publicó una curiosa imagen en la que se compara el emoji de hamburguesa de Google y el de Apple. Aunque parezcan similares, hay un detalle.

Si eres buen observador, te habrás dado cuenta de que el queso de la hamburguesa del emoji de Google se encuentra debajo de la carne, mientras que en el emoji de Apple está encima.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc