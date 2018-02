Google Maps: esto sucede si buscas Área 51 en el mapa. Te sorprenderá

Muchas personas han querido saber si Google Maps ha captado o no un ovni durante su recorrido por todo el mundo. Aunque parece ser, en algunos lugares de globo, han aparecido supuestos elementos no identificados estos no han sido explicados por el buscador.

Sin embargo, algo extraño sucede si alguien trata de buscar la famosa fuente donde todos los supuestos extraterrestres aterrizan, el Area 51. ¿Sabes qué pasa?

Lo único que tienes que hacer es ingresar al buscador de Google Maps y tipear la “Area 51”. Luego coge con el mouse el famoso muñequito de Google Street View.

Observarás que cuando lo desplazas sobre el mapa, no aparecerá ninguna ruta para que puedas descender. Por el contrario, aparece una nave espacial de color celeste y que cuenta con una iluminación algo verde.

Este detalle ha sorprendido a muchos pues es el único lugar donde aparece este tipo de truco. ¿Lo has notado en algún otro lado del mapa de Google?

Ahora que ya lo sabes, te dejamos el mapa para que puedas comprobarlo por ti mismo o simplemente revisa nuestra galería. Aseguramos quedarás sorprendido.

objetos extraños en google maps

A lo largo de los años, varios lugares y figuras extrañas han sido encontradas en el servicio de mapas de Google. ¿Cuáles son las cosas que hallaron? A continuación, te mostramos unos ejemplos.

1.Extraña construcción en Egipto

Si escribes las siguientes coordenadas: 30° 1’14.40’‘N 31°43’17.49’‘E en Google Maps podrás encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto de El Cairo (Egipto) que hasta el momento no ha tenido explicación. ¿De qué crees que se trate?

2.¿Estrella satánica?

Hace unos años, una estrella captada por Google Maps causó gran conmoción en las redes sociales, ya que algunos aseguraban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, eso fue descartado posteriormente. Si quieres verla puedes escribir estas coordenadas (52° 28’ 46.506”, 62° 11’ 7.0002”)

3.Halcón Milenario

El reconocido ufólogo Scott Waring publicó un video en YouTube donde asegura que gracias a Google Maps pudo descubrir la existencia de una nave alienígena con forma del mítico Halcón Milenario. Si quieres verificar esto, debes escribir estas coordenadas (36°55’35.30’‘N 116° 0’25.41’‘W).

4.¿Nave extraterrestre en el Amazonas?

El canal de YouTube “secureteam10”, famoso por publicar hechos paranormales, subió un video que muestra una supuesta nave alienígena en plena selva amazónica. Si quieres verificarla, debes ingresar estas (10°16’06.2“S 64°36’22.7“W) coordenadas en Google Maps.

5.¿Un kraken?

Según reveló el reconocido ufólogo, Scott Waring, si escribías estas (63° 2’56.73“S 60°57’32.38“W) coordenadas en Google Maps encontrarías una misteriosa criatura marina que se parece mucho al mitológico Kraken.

Sin embargo, el biólogo Andrew David Thaler del Southern Fried Science reveló que el supuesto Kraken captado por Google Maps es en realidad una enorme roca que ha sido denominada Sail Rock por algunos investigadores.