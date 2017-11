¿Facebook ya no te permitirá eliminar tus publicaciones? Esto debes saber

Desde que nos creamos nuestro Facebook, muchas publicaciones, compartidos, videos, imágenes, etc., han pasado por nuestro perfil. Sin embargo, se ha descubierto que si te arrepentiste en publicar algo, cierto contenido nunca podrá ser borrado. ¿Por qué?

En un tweet Mike Navarra, editor de redes sociales de The Next Web, indicó que Facebook impedía a algunos usuarios eliminar sus publicaciones desde la versión web de escritorio de su red social.

A la publicación, diversas personas respondieron el mensaje e incluso afirmaron que tampoco la red social les permitía borrar sus post, sobre todo los que les hacía recordar cierto aspecto de su vida.

It’s not just you…!

…Facebook seems to have removed the “Delete post’ option



WTF? pic.twitter.com/z83clEAIxX