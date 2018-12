Facebook: ¿tu cuenta fue hackeada? Entérate paso a paso cómo recuperarla

¿Te ha pasado que un día te levantes y cuando vas a ver tu Facebook te aparece un mensaje de error diciendo que cambiaron tu contraseña? ¿Pruebas ingresar a cada rato y no sabes por qué no lo logras? Lo más probable es que tu cuenta de la red social haya sido hackeada por un ladrón o simplemente a alguien que no le caías demasiado bien. Pero ese problema se acabó.

“¿Cómo recuperar mi contraseña de Facebook?” es una de las oraciones que más se buscan en Google. Sin embargo, muchos desconocen qué cosas hacer para poder nuevamente recuperar sus perfiles. Sigue estos sencillo pasos.

Cuando intentes ingresar a tu cuenta de Facebook, notarás que te aparece un pequeño recuadro de contraseña incorrecta en caso tu perfil esté hackeado. Para ello has clic en el pequeño triángulo blanco cerca de la esquina superior derecha de la página web o Facebook y selecciona Configuración. Esto te lleva a la página de configuración de la ficha General.

Haga clic en Contraseña. Introduzca su contraseña actual en el campo actual. Escriba una nueva contraseña segura y reescriba en los campos. No corte y pegue la contraseña nueva. Esta debería ser una contraseña que nunca ha usado antes. Le recomiendo encarecidamente que utilice un gestor de contraseñas.

Si es así, ve a la página Informe de cuenta comprometida de Facebook, haga clic en el botón de Mi Cuenta en peligro, y siga el asistente. Si la red social lo aprueba, recuperará su perfil en menos de 2 días. Pero si Facebook acepta la contraseña antigua, se puede respirar con alivio, haz recuperado tu cuenta.