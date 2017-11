Facebook: ¿te das "autolike"? Esto puedes estar sufriendo

¿Alguna vez hiciste una publicación en Facebook y recurriste al famoso “autolike? Si eres de las personas que se da “me gusta” a sí mismo, te mencionamos que estás en graves problemas pues un estudio revela que estas personas carecen de baja autoestima, egocéntrica y de vivir sólo en un mundo que es el virtual.

La psicóloga Paola Guerrero Alemán de la Pontifica Universidad Javeriana asegura que este comportamiento en redes sociales se asimila al de un niño que tiene un amigo imaginario. Algo demasiado fuerte si es que lo trasladas a la realidad.

Asimismo, el “autolike” en Facebook es comparado al acto de hablar solo por la calle, llegando incluso a considerar que estas personas padecen de algún problema psicológico. ¿Lo has hecho alguna vez? No te desesperes si no tienes ningún tipo de “me gusta” de tus más de mil amigos de la red social.

Finalmente, la psicóloga convive consigo misma en una red social se está violando el sistema de convivencia, dándole un uso contrario para el que fue creado. El fin de las redes sociales es la convivencia y este tipo de conductas rompen con ese esquema.