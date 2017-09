Facebook: red social habilita su opción "Safety check" tras terremoto en México

Durante la madrugada del 8 de setiembre, México vivió uno de sus terremotos más fuertes en su historia, de 8,2 grados cuyo epicentro estuvo situado en la ciudad de Chiapas, México.

Este sismo ha sido considerado el mayor que ha sufrido el país centroamericano “en los últimos 100 años”. El Gobierno local confirma 15 personas muertas, tres en Chiapas, dos en Tabasco y 10 en une zona montañosa del Estado de Oaxaca.

A raíz de ello, la red social Facebook ha decidido activar su función Safety Check. Esta propone a los usuarios que eventualmente se encuentren en las zonas afectadas que señalen que se encuentran bien y envíen una notificación a sus contactos.

ACTUALIZACIÓN: SISMO Magnitud Mww 8.2 Loc. 133 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 07/09/17 23:49:18 Lat 14.85 Lon -94.11 Pf 58 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 8 de septiembre de 2017

La herramienta fue desarrollada tras el terremoto ocurrido en Japón el 2011 y activada en innumerables catástrofes como el más reciente ocurrido en el atentado en Las Ramblas, Barcelona, España.

Cabe resaltar que Facebook habilitó la misma alerta o Comprobación de Seguridad en las zonas afectadas por los huaicos y lluvia en nuestro país.

toma nota

Recuerda, si no vives en la zona donde ocurrió el atentado, es mejor que no uses la función ya que cada vez que una persona active y publique en su Facebook la “Comprobación de Seguridad” da aviso no solo que está bien, sino que en dicha zona ha ocurrido un desastre, generando que la red social lo catalogue como peligroso o que ha ocurrido un suceso de gran magnitud.