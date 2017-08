Facebook: ¿qué es el extraño punto verde que aparece en los comentarios de tus amigos?

Facebook se ha actualizado y no solo trae el cambio de sus íconos en su plataforma para smartphone, sino que algunos han notado algo verdaderamente extraño cuando un determinado amigo realiza un comentario dentro de tu publicación. ¿Qué es?

Desde ahora podrás saber quién está o no está conectado a su red social de forma muy rápida y con solo leer los comentarios de tu post en tu celular. El punto verde significará que ese usuario está en linea y puedes hablar con él a través de Messenger.

De lo contrario, si no se ve este pequeño punto verde, pues la persona no estará disponible en ese instante. Asimismo, aquellas personas que no tengas como amigo, tampoco mostrarán esta marca.

De momento Facebook ha cambiado de color y contraste del feed de noticias que vemos en nuestro smartphone, esto para que la tipografía sea más legible, y las previsualizaciones sean más amplias.

Asimismo, los íconos de me gusta, comentar y compartir también tendrán un ligero cambio y ahora serán más grandes y más fáciles de pulsar. Además, las fotos de perfil se mostrarán de forma circular, como sucede en Twitter.