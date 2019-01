Facebook: ¿qué es el 10 years challenge y cómo nació este fenómeno viral?

No solamente en Facebook, sino que también ha contagiado a otras redes sociales como Instagram y Twitter. Se trata del ahora famoso hashtag #10yearschallenge, el cual se ha convertido en viral y está causando sensación no solo en los famosos, sino, por ejemplo, en tus amigos, compañeros de trabajo, incluso hasta padres de familia.

Simplemente se trata de coger una foto cualquiera de hace 10 años exactamente y compararla con una actual. El objetivo es observar cuánto has cambiado desde esa fecha.

Cabe resaltar que casi hace 10 años las redes sociales empezaron a ser usadas poco a poco y ya muchos habían colgado imágenes suyas como foto de perfil en Facebook, por ejemplo.

Pero no todo ha quedado allí, sino que este reto, que no tiene fin ni propósito, ha atrapado a muchas personas incluso a los famosos quienes no han dudado en compartir imágenes suyas de cómo lucen actualmente.

Parece que a varios los años no le han pasado para nada, mientras que otros sí se notan ciertas arrugas. ¿Te atreves a jugar con tu amigo el #10yearchallenge?

Para poder crear una imagen junto a la otra, te recomendamos usar la aplicación llamada Diseño de Instagram. Selecciona ambas fotos que deseas comparar y listo.

Time sure does fly when you are having fun!! #10YearChallenge Una publicación compartida por Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) el 14 de Ene de 2019 a las 7:57 PST

