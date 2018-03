Facebook: profesor de Ghana enseña Word en pizarra y Microsoft le da esta sorpresa

Nunca pensó volverse viral. En los últimos días un profesor de Ghana se hizo popular luego de que se difundieran una serie de imágenes en las que se le muestran enseñando Microsoft Word.

El programa de ofimática es muy utilizado por varias personas en el mundo. Sin embargo, el maestro al no contar con una computadora para poder mostrar a los alumnos los trucos y botones, decidió trazar toda una ventana de Word para facilitar el aprendizaje.

“Esta imagen ha estado circulando en la web. ¿Alguien sabe qué país? Este maestro es mi héroe Quiero encontrarlo”, indica el mensaje de Twitter que viralizó la foto.

El maestro se llama Owura Kwadwo Hottish y ha sido reconocido ahora por Microsoft por su gran labor de enseñar a sus pequeños las ventajas del programa Word.

La compañía, a través de un tuit anunció que apoyará al docente para “permitir la transformación digital en la educación es el núcleo de lo que hacemos. Le proporcionaremos a Owura Kwadwo un dispositivo de uno de nuestros socios y acceso a nuestro programa MCE [Examen de Educador Certificado de Microsoft, en español] y recursos gratuitos de desarrollo profesional”.

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg