Facebook Messenger: ¿por qué no puedo activar el modo oscuro en la app?

¿Triste porque todavía no tienes el modo oscuro de Facebook Messenger? Desde inicios de marzo miles de personas en el mundo empezaron a disfrutar del famoso look negro de la aplicación de mensajería; sin embargo otros se apenaron al no poder activarla. ¿Por qué?

Si fuiste uno de los primeros afortunados, pues tuviste suerte al ser elegido a probar esta función que todavía está en prueba y que necesitan realizarse diversos cambios para así empezar a funcionar en todos los dispositivos del mundo.

Resulta que Facebook solo ha aperturado el “modo oscuro” en no más del 40% de sus usuarios. Siendo así que el resto, al enviar a cada rato el emoji de la luna creciente, no puede adquirir esta nueva herramienta que ayudará a mejorar la visualización de tus conversaciones.

¿Sabes por qué Facebook Messenger no activa el \“modo oscuro\” en tu smartphone Android? Esta es la verdadera razón. (Foto: Captura)

De momento solo se puede activar si cuentas con un terminal iPhone, mientras que para los Android solo se abrió un proceso de ventana para que puedas tenerla sí o sí.

Cabe precisar que la selección por parte de Facebook ha sido aleatoria. Se espera que la actualización que trae para todos el modo oscuro ya esté lista en abril o en mayo.

De forma que no tendrás que realizar los pasos que se te indicó para activar el modo oscuro. Así que paciencia y esperar las siguientes actualizaciones.

CÓMOACTIVAR EL MODOOSCURO

Que la suerte te acompañe. Para poder realizarlo, simplemente debes mandar el emoji de la luna creciente a uno de tus amigos y listo. En ese momento aparecerá una bonita animación de lunas cayendo sobre la conversación.

Tras ello aparecerá un mensaje que te dirá si quieres configurar tu Facebook Messenger al famoso “dark mode”, pulsa en Aceptar y automáticamente tu app se volverá oscura.