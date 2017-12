Facebook Messenger: crueles memes se burlan de su caída mundial

Los usuarios de Facebook, especialmente aquellos que utilizan Facebook Messenger, se mostraron sumamente disgustados luego de que la popular aplicación de mensajería instantánea sufriera una caída a nivel mundial.

De acuerdo a Down Detector, la caída de Facebook Messenger se produjo este 5 de diciembre a las 6.19 am EST y afectó a miles de personas que no pudieron enviar mensajes a través de la aplicación.

Para alivio de los millones de usuarios de Facebook Messenger, la aplicación de mensajería instantánea se restableció luego de un breve periodo de tiempo y actualmente funciona con normalidad.

Pese a esto, los cibernautas no perdonaron que Facebook Messenger se cayera y elaboraron divertidos memes que se burlan de este fallo. Desliza la imagen principal hacia la izquierda para ver una recopilación de los mejores.

No dejes de leer

WhatsApp: descubre sin querer el mayor secreto de su hija y ella le dice esto

Pokémon GO: se filtran fotos de cómo lucirá el Grimer de Alola

Google Traductor destruye Échame La Culpa de Luis Fonsi y Demi Lovato

iPhone X: sumergió su teléfono en Coca Cola y pasó algo inesperado

Moto G5S Plus: lo bueno y lo malo del primer smartphone de Motorola con doble cámara

WhatsApp: no la quería por su mala ortografía, pero una foto cambió todo

Luzu Peruano juega nuevamente Pokémon Rojo Fuego y piensa que Pokémon GO es mejor