Facebook Messenger contará con "modo oscuro" y podrás obtenerlo así

Muchas aplicaciones ya cuentan con el “modo oscuro” o nocturno y es que esta función, que te permite no solo ahorrar batería, sino que mejora la visibilidad de contenido en las personas, está a punto de llegar a Facebook Messenger.

La app de chat de Facebook se prepara para su nueva actualización, cosa que WhatsApp de momento no ha hecho. Si no te bastaba con cambiar de color las ventanas del chat, ahora lo podrás hacer con el fondo de !Messenger.

¿Cómo lo obtengo? Varios usuarios han notado esta opción en su cuenta de Messenger, aunque con la advertencia de que aún están trabajando en ello, ya que se trata de una prueba. Facebook no han mencionado nada al respecto, así que aún no se puede precisar si se trata de un grupo reducido de usuarios o se está extendiendo en algunos países.

Si quieres comprobar si cuentas con la opción de modo oscuro, solo tienes que dirigirte a tu perfil de Facebook Messenger y realizar los pasos correspondientes para ir a Ajustes. Si esta opción, ya está disponible en tu cuenta, verás un interruptor que te permite activar o deshabilitarla.

¿Quieres obtener el \“modo oscuro\” de Facebook Messenger? Así es como puedes ser el primero en probarlo en tu smartphone. (Foto: Captura)

La dinámica es la misma que se aplica en tantas otras apps que ya han implementado el modo oscuro, con fondo negro y textos blancos o colores más brillantes. Una opción que muchos prefieren para descansar la vista, o para aumentar la autonomía de la batería.

Teniendo en cuenta que aún la opción no está totalmente funcional, no te sorprendas si aparece el diseño antiguo sin que lo cambies manualmente, ya que son errores propios de las versiones en prueba. Una vez que termine la etapa de prueba, esperemos que Facebook no demore demasiado en extender está opción a todos los usuarios.