Facebook Messenger: así puedes ocultar y dejar en "visto" en tus conversaciones

¿Alguna vez dejaste en “visto” a alguna persona en Facebook Messenger? Muchas veces hemos hecho eso y el usuario en mención nos ha cuestionado que por qué no le respondemos el mensaje. Pues eso se acabó y nosotros tenemos la solución.

No solo te servirá para la versión web de la aplicación de Facebook, sino también para las apps que tienes instaladas tanto en tu dispositivo de Android como un iPhone.

¿Qué es lo que tienes que hacer? Los pasos son bastante sencillos y rápidos. Pero te indicamos que deberás instalar un programa antes de abrir tus conversaciones.

**En la web

Hay varias extensiones de GoogleChrome que ocultan el “Visto” a tus amigos de Facebook. Una de ellas es Facebook Unseen, una herramienta gratuita que puedes descargar en este enlace y que desactivará el “Visto” de tus conversaciones.

¿Sabes cómo puedes evitar dejar en visto a tus amigos o familiares en Facebook Messenger? Este truco debes seguir. (Foto: Captura)

ANDROID

Si sueles usar Facebook en tu smartphone, tablet u otro dispositivo Android y quieres desactivar el “Visto” para tus amigos, debes descargar No Last Seen, una app gratuita que puedes encontrar aquí.

IOS

Si revisas tu Facebook en un iPhone o iPad y quieres que el “Visto” ya no le aparezca a tus amigos, debes descargar Unread Messenger, una aplicación gratuita que puedes hallar en este enlace.

Eso sería todo, bastará con instalar dichas apps en el dispositivo que más usas para abrir tu cuenta de Facebook y verás como no le aparecerá el “Visto” a tus amigos. ¿Lo probaste? Te invitamos a dejarnos un comentario.