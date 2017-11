Facebook: estos son los mejores memes de "Y recuerden amigos" de He-Man

¿Has visto el meme de He-Man? En Facebook se aprecia una imagen del famoso dibujo animado que gustó a todos en los ochenta. En él, el personaje no solo se despide, sino que te brindaba un consejo.

Cada vez que acababa el capítulo de media hora, aparecía He-Man, montado en su tigre, y empezaba su discurso de despedida con “Y recuerden amigos”, seguido de una interesante frase.

Sin embargo, diversas personas han popularizado la imagen y convertida en meme no solo le cambian la frase al personaje, sino también brindan consejos que son propias de la realidad.

Es así como podemos usar los memes de He-Man en diversas situaciones como el no haber conseguido la nota que deaeabas tener, el que te haya plantado tu ex, etc. ¿Quieres ver más de este meme? Entonces revisa la siguiente galería.