Facebook: con este truco podrás saber si tu cuenta ha sido hackeada o no

Hace algunos días Facebook sufrió un ataque que generó que muchas personas resulten afectadas. Para ello, la compañía de Mark Zuckerberg decidió que todos los usuarios reinicien sus cuentas personales nuevamente. Pero cómo sé si me han hackeado.

De momento Facebook ha reconocido que 29 millones de cuentas fueron afectadas, pero, dos semanas después, todavía no está claro al cien por cien cómo lo hicieron los hackers.

Sin embargo, si tu cuenta ha sido afectada o no, existe una manera de saberlo. Inicia sesión en Facebook. Sigue los siguientes pasos.

Haz clic en el signo de interrogación en la esquina superior derecha.

Dirígete al área de ayuda o haz clic aquí

Desplázate hacia abajo para encontrar el mensaje sobre el problema de seguridad actual.

Si no estás afectdo, aquí encontrará este mensaje sobre un fondo verde que dice: “Nuestra investigación sigue en marcha. No obstante, con base en la información obtenida hasta el momento, los hackers no obtuvieron acceso a información asociada con tu cuenta de Facebook”.

Sin embargo, si tu cuenta está afectada, verás otro tipo de mensaje. Esto confirmará que estás afectado y qué información han podido obtener los atacantes. Además, también deberías ver información sobre esto en tu página de inicio.

¿Fuiste afectado por el hackeo que realizaron algunos días en Facebook? Realiza los pasos que te hemos dejado y sal de la duda.

