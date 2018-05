Facebook: con este truco podrás eliminar los "me gusta" que diste a las publicaciones

Facebook anunció la llegada de nuevas funciones a la red social, como es el caso de una herramienta para poder encontrar a nuestra media naranja. Pero mientras que eso llega, existe un truco que la compañía ha revelado.

Si le diste “me gusta” a esa publicación o foto de un chico o una chica que te gustaba y no quieres que Facebook te lo recuerde, ahora podrás hacer lo siguiente: eliminar todos los “me gusta” de las publicaciones.

¿Cómo se hace? Es muy simple. A través del blog de Facebook, la red social incluirá una opción con la que podremos limpiar con un solo paso nuestro historial. Según comentan en su propia publicación, podremos ver qué páginas y aplicaciones comparten información con Facebook cuando las usas. Ahora el usuario podrá escoger a quién quiere dar permisos.

Si borramos nuestro historial, la información que quede de nosotros nos hará inidentificables. Las aplicaciones o páginas que utilicemos no podrán ser ligadas a la información de nuestra cuenta que se utiliza para publicidad, pero sí que se nos podrá definir de forma general.

Si limpio mi historial, Facebook dirá a los anunciantes que soy un varón de 22 años al que le gusta el producto A y el producto B, y que por lo tanto, es probable que le guste el C, pero no el D, pero no les dirá que me llamo Alberto Quero y que vivo en la calle X, de la ciudad Y.

Para terminar, Facebook avisa de que necesitará tiempo para activar esta función, pues aún tienen que trabajar en el modo en que van a conservar la información personal.