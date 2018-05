Facebook Dating: así funcionará el Tinder de la red social de Mark Zuckerberg

Tinder es la aplicación más conocida para ligar. En ella no solo puedes encontrar amigos, sino también una pareja. Sin embargo, al parecer Facebook tiene una estrategia para quitarle el trono y se llama Facebook Dating.

¿Cómo funcionará? Pues al momento que una determinada persona coloca dentro de su información que es “Soltero”, automáticamente la aplicación determinará que está en busca de alguien especial.

Alrededor del mundo, cerca de 200 millones de perfiles de Facebook se declaran estar solteros de manera pública. “Facebook Dating quiere ayudar a construir relaciones de largo plazo que refleje cómo las personas se conocen en el mundo real, a través de las experiencias que tienen en común”, aseguran desde la plataforma.

Cuando empiece a funcionar, cada usuario podrá dar de alta un nuevo perfil de Dating. Este perfil estará separado de la habitual red social, como una aplicación, y la actividad generada en el mismo.

No se compartirá con los amigos y no aparecerá en el News Feed, el lugar donde aparecen las novedades. De hecho, el perfil solo mostrará el nombre de pila. “Nos verás nada de los amigos que ya tienes, no podrán aparecen como citas potenciales dentro de Dating. Al mismo tiempo, los amigos de Facebook que se den de alta en la zona de citas, tampoco te verán”, advierte la red.

Cuando se despliegue los usuarios tendrán la opción de desbloquear el acceso a eventos individuales o de grupo para llegar a citas potenciales. Para evitar malentendidos y errores potenciales, van a separar el buzón de mensajes. Será más sencillo. No se mezclará con el actual e impedirá que se compartan foto o enlaces cuando se entabla la conversión inicial.

También te llegará una opción para que puedas compartir cierta cantidad de fotos. Incluso, si encuentras a alguien o te aburriste, te puedes dar de baja y así evitar problemas con Facebook.

