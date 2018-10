Facebook: ¿cómo crear una foto en 3D? Con este truco lo lograrás

¿Has visto una serie de fotos o imágenes de tus amigos en 3D? Muchos se están preguntando cómo se hace. Y es que, al mismo estilo de Harry Potter, la compañía Facebook de Mark Zuckerberg ha desarollado un nuevo sistema para compartir tus imágenes.

Este tipo de publicaciones se pueden hacer desde la misma plataforma de la aplicación. No necesitas ningún tipo de programa alterno para poder ejecutar la fotografía en un movimiento bastante sofisticado.

Lo único que tendrás que tener en tu smartphone es Facebook instalado en su totalidad, no la versión Lite. Desde allí saca una foto con el modo retrato de tu smartphone. Crea un nuevo post en tu cuenta de tu red social.

Tras ello, observarás que en la lista de funciones en las que hay actividades, pegatinas, GIF, check-in, a partir de hoy encontrarás también “Foto 3D”.

Selecciona la foto, dale a “compartir” y Facebook hará el resto.

Las fotos en 3D estarán disponibles de inmediato para cualquiera que use smartphone o gafas Oculus VR. La capacidad de crear fotos en 3D se irá implementando gradualmente. Si aún no tienes la entrada adecuada, no te preocupes, pronto esta nueva característica estará disponible para ti también

