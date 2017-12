Facebook: así puedes eliminar una foto en la que te etiquetaron

Facebook, la red social desarrollada por Mark Zuckerberg, posee una característica que etiqueta automáticamente a las personas que aparecen en una determinada foto, esto gracias a un sistema de reconocimiento facial.

Aunque no lo creas, esta característica es muy útil, ya que nos facilita etiquetar a nuestros amigos de Facebook. El problema radica en que, en ocasiones, dicha foto no es del agrado de todos.

Imagínate que te tomaron una foto ridícula en una fiesta y esa imagen la subieron a Facebook. La red social, o quizás tu amigo en broma, decidió etiquetarte y esa fotografía pasó a publicarse en tu perfil.

Aunque a la mayoría le puede dar igual, hay muchas personas a las que no les gusta que los etiqueten en las fotos de Facebook; sin embargo, no pueden hacer nada al respecto, salvo eliminar la etiqueta.

Lastimosamente, eliminar la etiqueta no borrará la foto de Facebook, a menos que tengas una conversación con la persona que subió dicha imagen. Si acepta borrar la foto no hay problema, pero en caso no quiera, tienes una opción más.

Así puedes reportar una foto donde apareces etiquetado. (Foto: Captura)

Entra a la foto, pulsa “Opciones” y elige “Reportar foto”. Una vez que hagas esto, te aparecerá una pequeña ventana donde debes dar clic en “Aparezco en esta foto y no me gusta”, esto sería todo.

Facebook será notificado y un encargado verá la imagen y luego de un breve periodo de tiempo pasará a borrarla o notificarte que dicha foto no ha incumple las normas de la red social.

