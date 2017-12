Facebook: así puedes crear tu video resumen del año 2017

Los millones de usuarios de Facebook ya pueden elaborar un video*resumen que recopila todo lo que has hecho en la red social durante el 2017. ¿Quieres aprender cómo? Sigue los pasos que te mostramos a continuación.

A través de su blog oficial, Facebook reveló que este video resumen del 2017 recopilará tus fotos, videos, entre otro tipo de publicaciones que hayas realizado durante el presente año.

¿Cómo se crea? Elaborar tu video resumen del 2017 es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es entrar a este enlace. Te llevará a una página donde Facebook te dirá si tu video está listo.

Aparecerán tus nuevos amigos. (Foto: Captura)

En caso se encuentre listo, podrás editar dicho video para que borre o elimine ciertas publicaciones. Una vez que hayas terminado de editarlo, podrás compartirlo con todos tus amigos de Facebook.

También saldrá una cifra de cuántas reacciones has tenido. (Foto: Captura)

Si tu video resumen del 2017 todavía no está listo, no te preocupes, ya que solo es cuestión de días para que puedas elaborarlo. No olvides compartir esta nota en tu Facebook para que tus amigos se enteren de esta increíble novedad.

