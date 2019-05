Facebook activó alerta durante sismo en Yurimaguas y esto hicieron los usuarios

El fin de semana pasado un sismo de 8 grados, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), generó alarma en todo el Perú. El epicentro se localizó en la localidad de Yurimaguas, Loreto.

La profundidad fue de 135 kilómetros. Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó 2 personas fallecidas, 11 personas heridas, 53 familias damnificadas, 48 familias afectadas, 55 viviendas inhabitables, 48 viviendas afectadas.

Con la finalidad de que puedas reportar los incidentes de lo que sucedía en la Selva Peruana, Facebook activó su sistema de alertas para que reportes si te encuentras en un lugar seguro y que nada te ha pasado.

¿Sabes lo que sucedió con la alerta de sismos de Facebook? Esto es lo que hicieron los usuarios durante el movimiento telúrico. (Foto: Captura)

A diferencia de otros eventos de igual magnitud, los usuarios de la red social actuaron de la mejor manera y no reportaron si estaban bien o no pese a no estar en la zona del epicentro.

Solo algunas personas indicaron que se hallaban en buenas condiciones y que no habían sido afectadas, por lo general ciudadanos de la zona.

Por lo general muchas personas, sobre todo irresponsables, intentan llamar la atención al activar el botón de alerta de Facebook. Esto simplemente hará que el robot de la red social amplifique la zona de radio del desastre, generando mal los datos.

Recuerda que de acontecer un hecho muy similar al del fin de semana, solo los pobladores deberán usarla, no otras personas que se encuentran lejos del lugar y que no son afectadas.

