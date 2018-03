Facebook: 5 peligrosas razones para no aceptar desconocidos en tu red social

Una de las principales ventajas que tiene Facebook es que te permite mantener contacto con familiares o amigos que se encuentran en el extranjero o a quienes no puedes frecuentar constantemente, pero ¿qué pasa cuando me envía una solicitud de amistad una persona que no conozco?

Muchos tienden a aceptarla y permitir que esta acceda a su información personal así como fotografías del día a día, sin imaginar que pueden estar corriendo peligro.

Los riesgos a los que se enfrenta una persona al hacerse amigo de desconocidos en Facebook son diversos, sobre todo por los datos que se comparten.

Aquí te contamos 5 peligrosas razones para que no aceptes a desconocidos en tu red social por más simpáticos que parezcan en sus fotos de perfil.

1. Robo de identidad: al color datos como nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, entre otros, los desconocidos seleccionan a una víctima y comienzan a recopilar toda esta data.

2. Sabrán todos tus planes: muchos acostumbran a colocar en su muro de Facebook que se están dirigiendo a algún lugar o que están comiendo en tal restaurante. La plataforma ya ha informado que existen grupos que “acceden a los perfiles personales a través de solicitudes de amistad para conocer si una familia abandonará la casa en temporada alta para perpetuar un robo en la vivienda”. ¡Muy peligroso!

3. Estafas en línea: los delincuentes también recurren a Facebook para solicitar el envío de dinero a sus víctimas, más aún si estas son menores de edad.

4. Abuso sexual y amenazas de muerte: con la intención de tener más amigos o ser populares, muchos jóvenes aceptan las solicitudes de amistad de extraños y empiezan a conversar diariamente con ellos. En algunos casos son pedófilos o violadores encubiertos y quien da pie a esta nueva “amistad” puede terminar siendo víctima de una desagradable experiencia.

5. Enfermedades sexuales: muchas personas usan este medio para conocer parejas sexuales, por lo que corren el riesgo de adquirir alguna enfermedad sexual. Así que por nada del mundo debes de tener intimidad con una persona que conozcas por Internet

Por estos motivos, las recomendaciones principales al momento de chatear por Facebook es solo hacerlo con personas que conozcas, no proporcionar imágenes privadas o aceptar utilizar una videollamada con este desconocido.