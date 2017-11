3 trucos secretos de Facebook que Mark Zuckerberg no quiere que sepas

Facebook, la popular red social fundada por Mark Zuckerberg, posee innumerables trucos, la mayoría de ellos han sido descubiertos por los usuarios; sin embargo, todavía existen varios que permanecen ocultos. Aquí 3 de ellos.

1.Estado o comentario invisible

Cuando tratamos de publicar en Facebook un estado o un comentario en blanco, la red social creada por Mark Zuckerberg nos mostrará esta ventana que nos indica que debemos escribir un texto o adjuntar una foto.

Sin embargo, existe un truco que te permitirá publicar un estado o comentario invisible. Lamentablemente, solo funcionará si utilizas Facebook en una computadora o laptop, más no en un smartphone o tablet.

Así se ven los comentarios invisibles en Facebook. (Foto: Captura)

Lo primero que debes hacer para publicar en blanco, es abrir tu cuenta de Facebook y situarte en tu página de inicio o cualquier publicación que desees comentar de manera invisible.

Seguidamente, deberás pulsar la tecla “Alt” y sin soltar presiona “0173”. Una vez que hayas hecho esto, deberás dar clic en el botón publicar para que tu estado o comentario invisible aparezca en Facebook. ¿Lo intentaste?

2.Cambiar tipografía

Las publicaciones y comentarios que hacemos en Facebook tienen una tipografía especial, la cual no puede modificarse; sin embargo, muy pocos saben que existe un truco muy sencillo para cambiar la letra.

Lo primero que debemos hacer es entrar a este enlace. Una vez que lo hayas hecho, te aparecerá una página que tiene un recuadro. Ahí debes escribir el comentario o estado que quieras compartir en Facebook con otra tipografía.

Existe una forma de cambiar el tipo de letra. (Foto: Captura)

Una vez que hayas escrito el texto, pulsa la tecla “SHOW” y escoge el diseño que más te guste. Luego copia y pega el resultado en Facebook. Verás que la tipografía es diferente a la usual.

3. Saber quién no te sigue

Si publicas demasiado en Facebook, seguramente tienes muchos contactos que te han dejado de seguir, es decir, siguen siendo “amigos” en la red social, pero ellos ya no ven lo que publicas.

Para descubrir a esas personas, tan solo debes pegar https://www.facebook.com/*/followers en la barra de direcciones de cualquier navegador y reemplazar el asterisco por tu nombre de usuario de Facebook. Pulsa enter y saldrán toda la lista de personas que te siguen.

Así podrás saber quienes ya no te siguen en Facebook. (Foto: Captura)

Allí podrás revisar el nombre de la persona que crees que ya no te sigue en Facebook y si no aparece, quiere decir que no quiere saber mucho de ti en la red social creada por Mark Zuckerberg.

7 trucos de Facebook que debes conocer

Aunque es uno de los portales más visitados en la actualidad, Facebook posee varios trucos que la mayoría de usuarios desconoce. Echa un vistazo a este video que te muestra algunos de ellos.

Tour por Facebook

¿Algunas vez has querido ver las oficinas de Facebook y Google? Este vlogger hizo un recorrido y subió el video a YouTube, plataforma donde el material ya tiene miles de reproducciones.

Así evolucionó Facebook

El siguiente video te muestra cómo evolucionó Facebook, la red social de Mark Zuckerberg. Como podrás observar, el diseño en sus inicios era sumamente diferente al que tiene en la actualidad.

La vida como en Facebook

El canal Enchufe TV subió un divertido video que te muestra cómo sería Facebook en el mundo real. El hilarante material audiovisual ya tiene más de 17 millones de reproducciones en YouTube.

Los nombres más graciosos de Facebook

¿Alguna vez has visto un nombre gracioso en Facebook? Este video de YouTube recopila los más divertidos nombres que los usuarios de esta red social tienen. Míralo, te aseguramos que te divertirás.

No dejes de leer

WhatsApp: así puedes hacer que te lea los mensajes en voz alta

Pokémon GO: Luzu peruano atrapa a Suicune en tiempo récord y lo presume así

WhatsApp: se entera sin querer que su hija tendrá intimidad con su novio y le dice esto

Google Maps: ¿captó 2 naves extraterrestres y luego las censuró?

¿Tu Android consume muchos megas en poco tiempo? Aquí la solución

Moto G5S Plus: estos son los efectos que puedes hacer con su doble cámara

Pokémon GO: se filtra foto de cómo lucirá el legendario Rayquaza

Google Traductor: esto ocurre cuando escribes Nestlé y no lo sabías