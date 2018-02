Facebook: 3 datos sobre el ‘No me gusta’ que pronto puede estar disponible

Una noticia ha causado que miles de usuarios de Facebook se entusiasmen. Y es que todo parece indicar que la compañía está implementado un botón para que le des ‘No me gusta’ a aquellas publicaciones que no fueron de tu agrado.

Según han detallado diversos medios, la red social creada por Mark Zuckerberg estaría probando una alternativa para reaccionar a comentarios inapropiados o engañosos.

Este nuevo botón “downvote” será muy similar al de Reddit. Por el momento es una prueba piloto a la que solo tienen acceso un número reducido de personas, principalmente en Estados Unidos.

Lo interesante de esta nueva función es que da a los usuarios la capacidad de rechazar contenidos y comentarios y puede permitir que sea más fácil controlar el contenido de baja calidad, ofensivo o, simplemente, que pueda incumplir las normas de Facebook .

En esta nota te presentamos tres datos que debes conocer sobre esta opción de ‘No me gusta’ que pronto puede aparecer en Facebook y que no tiene el fin que estás imaginando.

1. Función moderadora

Con esto, Facebook buscará moderar la información que se comparte en la red social usada por millones en el mundo. La posibilidad de dar un “No me gusta” a los comentarios será para ver qué escritos merecen la pena revisar.

2. No se contabilizarán los ‘No me gusta’

Según se ha informado, para evitar el trolleo a publicaciones, el conteo de estos “No me gusta” no será público. No se podrá saber cuántos de estos tiene cada comentario, o al menos ningún usuario podrá saberlo, pero Facebook sí.

3. Ubicación visual

Todo indica que el botón aparecería bajo comentario, junto al de “Me gusta” y el de “Contestar”, y ya está disponible para algunas personas en Estados Unidos, debido a que la firma ya está probando esta nueva funcionalidad que, si funciona, podríamos ver dentro de poco en muchos más lugares.

