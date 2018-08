Evaluamos el Sony Xperia XA2 y esto opinamos del smartphone de gama media

Rommel Yupanqui 10.08.2018 / 10:00 AM

El mercado de los smartphone de gama media ha ido cambiando. Las compañías ya optan por implementar un diseño mucho más atractivo y todo pantalla a este tipo de celulares, los cuáles se convierten en favoritos de los usuarios.

Sin embargo, aunque esperábamos una sorpresa a inicios de año, específicamente en el CES 2018, celebrado en Las Vegas, Sony continuó su linea y lanzó un teléfono con unos bordes que dejan mucho que desear, pero un dispositivo atractivo que te terminará gustando por los mecanismos que trae en el interior.

Se trata del Sony Xperia XA2, el celular que hemos estado evaluando durante algunas semanas en Peru.com. ¿Qué es lo que pensamos del dispositivo? ¿Será una buena opción comprarlo ahora sabiendo que hay teléfonos con mucho más pantalla e igual rendimiento?

Aquí te dejamos el review completo del Sony Xperia XA2, terminal que se empezó a vender en el mes de julio en nuestro país.

diseño

Pensábamos que el Sony Xperia XA2 iba a llegar a los pocos días de mostrarse en el CES 2018, ello apresurándose a la competencia, pero demoró más de lo que pensamos. Luego de algunos meses el teléfono de gama media de Sony por fin se lanzó en nuestro país.

Sin embargo, parece ser que la competencia hará que este terminal no te parezca atractivo a primera vista. Sony dejó los bordes en la zona inferior y superior del terminal. Eso hace que veas más marcos y menos pantallas.

Ante la tendencia de incrementar la frontal a una full, Sony dejó un terminal con pantalla de 5.2 pulgadas. Le acompañan un puerto Tipo-C, el altavoz y el conector jack 3.5. Asimismo, los clásicos botones de subir y bajar el volumen, el de encendido y apagado, y el de fotografía. Todo ello inmerso en un cuerpo hecho de aluminio y plástico.

Con 23 megapíxeles en su cámara, batería de 3.300 mAh, pantalla de 5.2 pulgadas, hemos evaluado el Sony Xperia XA2 y esto opinamos del smartphone. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

En la zona trasera se encuentra la cánara, que sobre sale del cuerpo un poquito, y el logotipo de la marca. Como primera impresión, creo que el que no llevara una pantalla más grande, hace que pierda algunos puntitos por encima de otros terminales que cuestan igual y que lucen atrativamente bien a la mano.

A pesar de que el cambio recién llega con el Xperia XZ2, no hay que desprestigiar este terminal solo por su diseño. En los apartados internos, existe otras cosas.

pantalla

A pesar de los marcos, el dispositivo tiene una pantalla de 5.2 pulgadas IPS, con resolución Full HD. La verdad es que los colores que genera el Xperia XA2 son bastante óptimos.

No hay mucha saturación, ni mucho contraste en las imágenes. Eso sí, no ofrece negros intensos y, bajo el sol, notarás que tus notificaciones desaparecen al no contar con un brillo bastante potente para soportarlo, llega a los 500 nits.

El brillo automático actúa bastante bien. Se adapta rápidamente a las condiciones de luz. Sin embargo, en algunos momentos debimos hacer este proceso de forma manual.

Quizá si Sony hubiera lanzado un terminal con más pantalla, menos marcos, sería el boom de los gama media del momento y acabaría con sus competidores de inmediato.

procesador y rendimiento

En torno a la performance del dispositivo, el Xperia XA2 cuenta en su interior con el procesador Snapdragon 630, así con 3 GB de memoria RAM y otros 32 GB de almacenamiento interno.

La verdad es que Android Oreo le facilita mucho su desempeño. La optimización del rendimiento y la batería, actúan en conjunto, generando que el teléfono no queme cuando se ejecuten las aplicaciones tanto pesadas como cotideanas.

El Sony tiene la capacidad de realizar tanto trabajos forzosos, como jugar los clásicos Asphalt 8 o el FIFA sin ningún temor a que se cuelguen. Ese resultado nos ha dejado bastante satisfechos, sobre todo porque es un gama media.

Creo que es un buen índice este apartado, ya que sus competidores puede que también consigan lo mismo, pero no con muy buenos resultados como este Xperia XA2.

No he he experimentado fallos en forma de bloqueos o cierres arbitrarios, sobre todo al intentar lleva la multitarea. Pude usar la cámara, Google Chrome, Spotify, abrir Facebook, Instagram, etc. Puede que se vuelva un poquito lento cuando se empiece a llenar la memoria, pero eso se soluciona colocándole una tarjeta micro SD de 256 GB.

cámara

¿Una cámara de 23 megapíxeles en un smartphone de gama media? Sony cuenta con una de ellas y se trata nada más y nada menos que el del Sony Xperia XA2, el celular que fue lanzado en el último CES 2018, en Las Vegas, y que ya se comercializa en nuestro país.

El dispositivo cuenta con un sensor de 23 megapíxeles en la zona posterior con una apertura focal de 2.0; mientras que en la parte delantera, encontramos una cámara para selfies de 8 megapíxeles.

Para comenzar este revisado queremos decir que muchas veces el trabajo que hacen las cámaras en los smartphone, tiene como complemento principal el procesador. Sin un buen procesador, a pesar de que el sensor tenga demasiados MP, tus tomas no podrán resultar maravillosas.

Por ejemplo, el Xperia XA2 realiza buenas tomas a la luz natural. Aunque a veces puede que falle la nitidez de la fotografía o el enfoque, el cual es un poco lento.

Sin embargo, ello no impide que tus fotos sean de buena calidad. Por lo general a la luz del sol saldrán respetables y Sony hizo un buen trabajo en ello. Pero el fallo es en la noche.

La cámara en la oscuridad no es tan notable que digamos. Si quieres salir bien, es mejor que te pares bajo una luz. Pese a ello, los gránulos saldrán en la imagen a pesar de hacer todos los ajustes necesarios en su modo profesional.

Por otro lado, también el enfoque y el tema disparo se relentizan, haciendo que la experiencia que queríamos, nos juegue una mala pasada.

En torno a la cámara frontal, podemos observar que tiene una apertura de 120 grados, por lo que en tus selfies no solo podrás salir tú solo, sino hasta acompañado por tres personas.

La calidad en general de los resultados con esta cámara nos deja un nivel de detalle bastante limitado. Pero ya sabemos lo que ocurre en la noche o bajo la sombra. ¿Se podrá arreglar con una actualización? Eso lo veremos.

batería

La autonomía del Sony Xperia XA2 te dejará sin palabras. Tiene una batería de 3.300 mAh. Aunque te puede parecer muy poca, la verdad no lo es. Su batería puede durar hasta más de un día y medio en el caso de que no seas un loquito smartphone.

De lo contrario, si eres bastante exigente con tu dispositivo, la energía del dispositivo puede llegar hasta un día sin tener que enchufarlo.

Con la puesta en marcha del puerto Tipo-C, en solo 30 minutos tendrás el 40 a 50 % de batería cargada. Y en 50 a una hora, el 100 %. Una cosa que nos ha sorprendido del Xperia y que le damos un punto a favor.

conclusiones