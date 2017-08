Estos son todos los smartphone de Motorola que actualizará a Android Oreo

Motorola parece que quiere ponerse a la vanguardia y es que ahora ha anunciado que una serie de smartphone que han sido lanzados este año en el mundo, incluído en el Perú, actualizarán pronto a Android Oreo, la versión 8 del sistema operativo de Google.

En un tweet lanzado por la misma compañía indica que los Moto G5 del 2017 serán los primeros en recibir la actualización, entre ellos se encuentran los G5 Play y G5 Plus.

En cuanto a fechas no se sabe absolutamente nada, suponemos que en el primer trimestre de 2018 deberían tenerla lista.

Cabe destacar que Motorola intentará consolidar su puesto en la gama media, con un creciente mercado chino que dificulta bastante las ventas de los terminales tradicionales.

Ahora solo queda esperar que otros terminales como el A5, A7 de Samsung o los gama media de Huawei y Sony no se adelanten a la propuesta que Motorola presenta.

"The #MotoG5sPlus comes with stock Android 7.1.1 out of the box & yes, it will be upgraded to Android O!" @s_anuj at the #MotoG5SPlusLaunch pic.twitter.com/FfJdfzKeBY