Estos son los mejores memes tras la caída de YouTube a nivel mundial

Durante la tarde de ayer, 16 de octubre, millones de usuarios en todo el mundo registraron a través de las redes sociales que los servidores de YouTube habían caído completamente y que no había acceso ni a su web y a otros servicios.

Alrededor de media hora, los usuarios no podían ni ver videos, ni mucho menos sus ganancias o comentarios (en caso de ser youtubers). El pánico se dio a conocer a través de Twitter, donde usuarios indicaron que en la portada de la plataforma les aparecía error.

Tras ello, poco a poco YouTube se fue levantando nuevamente. A través de un mnesaje de su cuenta oficial, la compañía mencionó lo siguiente:

“Gracias por sus reportajes sobre YouTube, YouTube TV y YouTube temas de acceso a la música. Estamos trabajando en resolver esto y le haremos saber una vez arreglado. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y le mantendrá actualizado”, explicó.

Sin embargo, ello no evitó que personas realicen diversos memes que causarán demasiada risa cuando uno los lea o los vea. Seguro te sentirás identificado.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que YouTube sufre una caída de ese tipo, antes lo había hecho WhatsApp, Facebook e Instagram.

