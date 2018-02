Estos son los exclusivos emojis de HTC que nunca podrás usar

WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Microsoft, etc., tienen sus propios emojis. Sin embargo, hay un dispositivo que cuenta con sus propios emoticones y muchos no los conocen. Se trata de HTC.

La compañía taiwanesa, fabricante de innovadores teléfonos como el HTC U11, implementó sus propios emojis en la versión Sense 7.0, una capa que genera mejor dinamismo en el launcher de HTC.

Estos contaban con emojis muy exclusivos. Eran una especie de esponjas amarillas. Sin embargo, conforme llegaron las actualizaciones de los smartphone por parte de Google, estos se perdieron.

Como únicos supervivientes quedaron los smilies, básicamente, las caras, mientras que el resto -humanos, comida, animales, etc., fueron sustituidos por los originales de Google.

¿Y por qué significa esto el final de los emoticonos personalizados por HTC? Pues porque con la siguiente versión de Sense, la 9.0, no incluye ningún nuevo emoji, ni siquiera los nuevos que integra Android 8.0. Por si esto no fuera suficiente mala señal, el propio sistema nos indica que si queremos disfrutar de los nuevos, lo mejor es que vayamos a tienda de aplicaciones de Google y descarguemos Gboard, tal y como leemos en el blog de Emojipedia. No hay actualización en camino ni se la espera.