Esto sucede si alcanzas el nivel máximo del dinosaurio de Google Chome

Si estás aburrido, empieza a jugar. Google Chrome tiene varios trucos que todavía no se han descubierto, uno de ellos es el juego del dinosaurio rex que aparece si no tienes conexión a internet. Aunque esta no es una novedad, hay una característica muy especial que se muestra en el caso hayas alcanzado el máximo nivel en el juego.

¿Qué es lo que sucede? Al inicio notarás al típico dinosaurio saltar todos los obstáculos posibles, pero cuando juegas mucho y superas una determinada cifra, empiezan a aparecer pájaros.

También se pone el juego del dinosaurio en negro. Primero es gris, pero luego aparece en negro como vemos en la foto.

Si deseas pasártela en grande con este adictivo y sencillo juego lo que tienes que hacer es tan solo desconectar tu router o los datos de tu móvil e intentar acceder a la página Google.

Recuerda que al no existir conexión, de inmediato verás la pantalla del famoso dinosaurio y podrás iniciar el juego al pulsar sobre el dinosaurio o presionando la barra espaciadora de tu teclado.

Si quieres tener al dinosaurio en tu smartphone, también puedes descargar el juego a través de Google Play buscando el nombre de Dino Chrome. Eso sí, no se pondrá de color negro como sí lo hace en la versión web.