Este es el video de los 90 más visto en YouTube y no te lo imaginaste

No es ni Michael Jackson, ni mucho menos Vanilla Ice o MC Hammer y sus exhuberantes pasos de baile con pantalones licrados y fosforescentes. Sino de un grupo que ha causado mucha controversia e hizo suspirar a millones de personas en los años noventa. Se trata de Guns N’ Roses.

Resulta que su video “November rain” superó las mil millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en el primer video de los 90’s en alcanzar este hito y además, es el primer video creado antes del nacimiento de la app en conseguirlo.

Según reporta la plataforma de video, el clip de más de 9 minutos de la banda de Axel Roses y Slash aumenta en popularidad cada noviembre, con vistas diarias promedio que aumentaron un 41% en noviembre de 2017 en comparación con su promedio diario el resto del año.

Guns N’ Roses también domina los 80 en YouTube con más de 692 millones de visitas, su videoclip de Sweet Child O’ Mine” es el video más grande de YouTube lanzado en la década de 1980

Otros videos más populares de los 90’s después de “November Rain” son The Cranberries con “Zombie”, el cual alcalza los 739 millones de vistas y “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, con 727 millones de vistas.

“November Rain” es la más popular en una trilogía no oficial de videos musicales de dos álbumes de Guns N’ Roses, “Use Your Illusion I” y “Use Your Illusion II”. El primero en la trilogía fue “Don’t Cry,”, que ha acumulado más de 471 millones de visitas. El tercero en la trilogía fue “Estranged,”, que ha acumulado más de 111 millones de visitas. En conjunto, la trilogía tiene casi 1.500 millones de vistas.

La banda es muy popular fuera de los EE. UU., Con el 83% de sus 2018 vistas provenientes de otros países. Los cinco países donde recibieron la mayor cantidad de vistas hasta el momento en 2018 incluyen los EE. UU. (89 millones), Brasil (69 millones), México (66 millones), Argentina (28 millones) y Colombia (23 millones).