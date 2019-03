Este es el problema que tendrán los smartphones plegables en todo el mundo

Samsung y Huawei han lanzado sus dispositivos plegables que pronto estarán en el mercado mundial. Se tratan del Samsung Galaxy Fold y el Huawei Mate X. Dichos terminales cuenta con una pantalla que es capaz de doblarse y convertirse de un smartphone a una tablet.

Sin embargo, existe un problema que podría afectar a todos aquellos que adquieran uno en los próximos meses. Es que será imposible, a menos que la creatividad se luzca, comprar una funda o un protector de pantalla.

Si bien los protectores de pantalla en nuestro smartphone pueden ayudarlos a que no se rayen o simplemente no sufran ningún rasguño cuando caigan, de momento no se ha inventado una mica de vidrio o de plástico tanto para el Samsung Gaalxy Fold como el Huawei Mate X.

Si uno dobla dichas micas gruesas de vidrio, quizá terminen rompiéndose o simplemente dañándose en menos de un segundo. No están preparados para plegarse.

Lo mismo sucede con el case. No existe uno que le pueda dar versatilidad al equipo. Si quieres convertir el terminal en una tablet, no lo podrás hacer, pues el case viene de una sola forma, a menos que compres dos o vengan en pack.

De momento ambos dispositivos serán lanzados aún a mediados de año en algunos países del mundo. Se desconoce si este llegará al Perú.