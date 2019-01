Con este juego de Google podrás saber qué correos de Gmail son inseguros

¿Cuántas veces has recibido correos spam o no deseados? Pues la mayoría de usuarios de Gmail tiene ese problema y no sabemos dónde nos hemos suscrito para recibirlos. Para ello Google ideó un juego para poder saber si un mail es importante o simplemente perjudicial.

Para poner a prueba tus habilidades en lo que a detección de spam se refiere, la mencionada compañía ha decidido crear videojuego llamado Phising Quiz, desarrollado en colaboración con cerca de 10.000 periodistas, activistas y líderes políticos de todo el mundo, en el que el objetivo será intentar diferenciar aquellos correos que incluyen contenido indeseado, de aquellos fiables que no tienen intención de poner en peligro tu integridad o la de tus datos.

Con este “quiz”, la intención de Google y Jigsaw es concienciar a los usuarios de los peligros que pueden correr sus datos cuando se exponen a terceros, y es que según apuntan el phishing es la forma de ciberataque más común, y calculan que hasta un 1% del total de correos electrónicos que se envían en la actualidad son intentos de llevar a cabo amenazas de este tipo.

“El phishing consiste en robar tu contraseña. Los atacantes le envían un mensaje atractivo, tal vez dinero gratis, un príncipe lejano que necesita su ayuda o una alerta de seguridad falsa, que incluye un enlace donde te solicitan que ingreses tu información personal o contraseña, para que los atacantes tengan acceso a tu cuenta. Gmail y otros servicios de correo electrónico principales captan la gran mayoría de estos mensajes falsos, pero probablemente hayas visto algún ejemplo”, indica la empresa.

La mecánica es sencilla: al acceder a la página de Phishing Quiz, se pedirá al usuario introducir un nombre y una dirección de correo, y posteriormente irán apareciendo ejemplos de correos electrónicos. La misión será descubrir cuáles de ellos son legítimos y cuáles pueden contener amenazas de phishing a través de spam.