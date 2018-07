Este es el error de YouTube que está afectando a todo el mundo

Muchas personas han tenido problemas en los últimos días con YouTube. La aplicación no solo está haciendo algunos cambios en su aplicación para smartphone, a pesar de todos los esfuerzos, ha generado un bug que está afectado a todos los usuarios del mundo.

¿De qué se trata? Si actualizaste YouTube para la versión de Android, observarás que todo sigue igual; sin embargo, cuando reproduces un determinado video, sucederá algo interesante.

Observarás que no podrás avanzar ningún video al momento de presionar en cualquier lado de la barra de reproducción. Si pensaste que era problema de tu celular, no es así, ni mucho menos se trata de que tus dedos estén sucios.

Este problema, tal como lo ha reconocido Google, se ha expandido en el mundo y está haciendo lo imposible para solucionarlo.

“Si utilizas la aplicación YouTube en Android, somos conscientes de un problema al pulsar en la barra de progreso para saltar hacia delante/atrás. Estamos apresurándonos para arreglarlo en la próxima actualización”, dice el tweet de la empresa.

Solo queda esperar que se solucione el problema. Por el contrario, si deseas adelantar un video, vale pulsar el botón rojo de la reproducción y jalarlo hasta el minuto que deseas visualizar.

If you're using the YouTube app on Android, we're aware of an issue with tapping on the progress bar to skip forwards/backwards.



Workaround: you can still hold and drag the red dot on the progress bar.



Will share another update once it's fixed! https://t.co/uAFph5jzEa