Con esta funda podrás convertir tu iPhone es una Game Boy

¿Alguna vez jugaste un juego de Game Boy, como es el caso de Pokémon, en tu dispositivo Android o en el iPhone? Pues ya existe una carcasa capaz de convertir tu dispositivo en una caja de videojuegos y regreses a la época de los noventa.

Su nombre es Wanle Gamers y se ha disparado en ventan en los diversos retails del mundo. La funda nos trae 10 juegos retro para poder divertirnos como cuando eramos algo más jóvenes y sin tener ni siquiera que desbloquear nuestro iPhone.

Esta funda para iPhone es compatible con los iPhone 6, 6s, 6 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, y iPhone X, y ofrece una buena protección para nuestro dispositivo al tiempo que le proporciona una gran estética y nos entretiene. Entre los títulos disponibles tenemos Tetris, Tank, Formula One Racing, Snake y Block y los botones de la consola sobresalen de la funda para proporcionar una experiencia de juego más cercana a la de la Game Boy Original.

El case para iPhone de Wanle Gamers tiene la ventaja de poder usarse como cualquier otra funda al uso, ya que a pesar de la pantalla añadida, los colores y la pila, no añade un peso excesivo a nuestro iPhone.

Asimismo, si te quedas con poca batería, la funda te ofrece también una cierta cantidad de energía para que juegues mientras tu teléfono se va cargando. ¿Te imaginas?

El case denominado Wanle Gamers cuesta menos de 20 dólares y se puede adquirir en azul, rojo, negro y blanco. La venta acaba en poco más de 6 días, pero es más que posible que haya nuevas tiradas.

Aquí te dejamos una prueba de ello para que observes cómo puedes jugar y pasar un rato emocionante en tu dispositivo. Recordemos que actualmente los videojuegos ya no están presentes en los smartphone.





Wanle Cases 2018 from Wanle Cases on Vimeo.