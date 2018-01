Con esta aplicación podrás cumplir todos tus proyectos por Año Nuevo 2018

¿Alguna vez hiciste un listado con todas la metas por Año Nuevo y no cumpliste varias? ¿Al final hiciste un recuento y se te olvidó realizar algunas? Entonces ya no tienes excusa para no hacerlas realidad. Con esta aplicación para tu smartphone lo harás.

Su nombre es Stuff y funciona a modo de widget, por lo que podrás colocarlo en tu ventana principal de smartphone. Asimismo, esta app tiene una notificación con la que podrá informarte lo que debes hacer en ese momento.

Asimismo, podrás crear listas para diferentes ocasiones, por ejemplo, puedes crear una categoría que se llame “Propósitos 2018” mientras que debajo de ella podrás insertar otra con la lista de la compra, por ejemplo.

Todo lo que es editar, eliminar o añadir se realiza con “un solo click”, Stuff no tiene interfaz propia: todo se realiza a través de su widget. Por ejemplo, si queremos eliminar una tarea cumplida, tan solo tendremos que deslizar el dedo a través de ella y desaparecerá.