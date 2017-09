EEUU le pide a Apple que active la radio FM y ellos dijeron esto

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) acaba de solicitarle a Apple que active el chip para radio FM que los iPhone tienen desactivado por defecto.

Según detalló la FCC, es importante que Apple active la radio FM en sus iPhone, ya que así sus usuarios podrán recibir anuncios importantes de seguridad durante emergencias, como por ejemplo, un huracán.

“Cuando las redes móviles se caen durante un desastre natural, los smartphones con acceso a radio FM le permiten a los estadounidenses tener acceso a información de vital importancia”, aseguró Ajit Pai, presidente de la FCC.

“Es hora de que Apple cambie esta política y de prioridad a la seguridad de los estadounidenses”, agregó Pai.

It is not possible. iPhone 7 and iPhone 8 models do not have FM radio chips in them nor do they have antennas designed to support FM signals