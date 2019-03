Las cuatro cosas que no debes hacer con un smartphone malogrado

¿Tienes un celular viejo? ¿Recuerdas ese smartphone que se te cayó al agua y nunca más prendió? ¿Tu celular ya no cuenta con batería o se le rajó la pantalla y ya no lo usas más?

En el 2018 se importaron más de 10 millones de smartphones, cifra que de acuerdo a todas las proyecciones se incrementará este año. Además, se estima que en promedio los peruanos cambian de equipo una vez cada dos años.

Teniendo en cuenta que los celulares cuentan con componentes que, si no se desechan con responsabilidad, pueden ser altamente contaminantes y que, en el Perú, la mayoría de los artefactos eléctricos en desuso no se reciclan, Manuel Cigarán, gerente de terminales de Entel explica qué no se debe hacer con un teléfono que deja de funcionar.

No intentes arreglarlo por tu cuenta: Existen tutoriales para todo en internet, pero la complejidad de las conexiones internas si no tienes conocimientos de ello seguramente te llevará a dañarlo más.

No se lo des a un niño: Los celulares dañados o en desuso no son juguetes, no se los des a los niños de la casa para que se entretengan. Estos contienen hasta 40 materiales tóxicos como arsénico, antimonio, berilio, plomo, níquel y zinc.

No intentes destruirlo: Golpearlo para separar las partes o quemarlo puede ser peligroso pues las baterías de litio con las que cuentan, al exponerse a la fricción o altas temperaturas, podrían explotar.