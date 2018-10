¿Cuánto energía consume nuestro smartphone estando enchufado toda la noche?

¿Cuánto es lo que consume nuestro dispositivo electrónico estando enchufado toda la noche? Muchas personas tienden a dejar cargando su teléfono, reloj inteligente, microondas, refrigeradora, la televisión, etc., conectado al tomacorriente. Esto puede generar una serie de desgaste en la energía.

Se estima que los dispositivos eléctricos apagados consumen en el hogar alrededor de 1.6 kilovatios por día, lo que equivale entre 5% y 10% del gasto energético en casa.

En ese sentido, las laptops consumen hasta 8,9w/hora y en modo hibernación puede elevarse hasta 15,7w. Los equipos de música, alcanzan 14,4w, un horno microondas puede consumir hasta 8 veces más de lo normal si está con la puerta abierta.

Por su parte, un cargador de teléfono celular no consume mucha energía, mientras que un teléfono inalámbrico puede consumir hasta 2,9w/hora.

En torno al Día Mundial del Ahorro de Energía, que se celebra el 21 de octubre, el ingeniero Eduardo Zapata, especialista en eficiencia energética de ABB en Perú, advierte sobre la importancia de generar ahorros a través de los motores, que convierten la energía eléctrica en mecánica de miles de equipos en el país, con los que se fabrican zapatos, telas, papel, entre otros.

En ese contexto, sugiere asegurarnos si nuestras máquinas poseen motores de alta eficiencia, ¿Cómo? La energía utilizada por un motor de baja eficiencia durante su vida útil puede costar hasta 100 veces el precio de compra del motor de alta eficiencia.

El representante de ABB en Perú estimó que si una empresa utiliza un motor de 100HP de alta eficiencia operando 6000 horas al año en vez de un motor de baja eficiencia ahorraría aproximadamente US$2,580 anuales. Y si fuera una pequeña fábrica que usa motor de menor potencia, de 10 HP, el ahorro sería de US$ 242 anuales, pero hay que considerar que este monto se multiplica al tener varias maquinarias con motores de menor potencia.

Los variadores de velocidad son equipos inteligentes que regulan la velocidad de los motores eléctricos ajustando el consumo de energía de acuerdo al nivel de producción.

Si las industrias apostaran por dos tecnologías claves: los motores de alta eficiencia y los variadores de velocidad reducirían su consumo de energía entre 20% y 60%, y recuperarían su inversión en esta nueva tecnología eficiente entre 6 meses y 2 años, dependiendo del caso.

El Ing. Zapata señaló que muchas industrias usan electrobombas de agua que con motor de 100 HP podrían gastar en energía US$ 37, 437 al año, pero si utilizan motores eficientes y variadores de velocidad ahorrarían hasta US$ 18, 131 anuales, recuperando su inversión en estas tecnologías en menos de un año. Si es una electrobomba pequeña con motor de 10 HP, el ahorro sería de más de US$ 1,880 al año.

En abril, el Ministerio de Energía y Minas emitió el reglamento de la ley de etiquetado en eficiencia energética que incluye a equipos industriales, como motores y calderas. Según esta institución, con este etiquetado se permitiría un ahorro de unos 31,5 mil GWh de energía y una reducción de 6,7 millones de toneladas de CO2, hasta el 2030.

La norma exige que los motores lleven una etiqueta en el embalaje, catálogo o cuerpo, que indique información del fabricante, modelo e indicador del consumo de energía en una escala de la A a la C.