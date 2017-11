¿Cómo extender la batería de tu smartphone mucho más tiempo?

¿Cuántas veces te has preocupado porque la batería de tu smartphone no dura el tiempo que esperabas? Muchas veces la batería no llega al día entero y, por ende, debemos de tener que enchufarlo a cada rato.

Alcatel, una marca de dispositivos de TCL Communication, quiere compartir contigo algunos tips que te ayudarán para que tu equipo nunca te abandone en el momento que más lo necesites.

Dile no al brillo automático: La mayoría de personas suele activar el brillo automático de la pantalla de su smartphone. Si bien esa opción permite disfrutar mejor de los contenidos multimedia, no es la más recomendable para el resto de la jornada diaria si lo que deseas es prolongar la duración de tu batería. Para esas horas en las que solo utilizarás Whatsapp o redes sociales, lo mejor es ajustar manualmente el brillo de la pantalla a un punto medio.

Cuidado con los widgets

Un widget es un complemento de Android o de alguna aplicación que te ofrece información cuando estás en el escritorio o la pantalla de bloqueo como, por ejemplo, cuando recibes un correo nuevo. Aunque esta herramienta es muy útil, también es causante de un excesivo consumo de batería, puesto que necesita mantener las aplicaciones funcionando en segundo plano. La recomendación es que consideres cuidadosamente cuáles son los widgets que más necesitas y desactivar aquellos que no son tan relevantes.

Sonido, mejor que vibración

Si bien cuando estás en una reunión se suele tener el dispositivo en modo vibración para no generar distracciones, no olvides desactivarlo al finalizar. Quizás no lo sabías, pero cuando tu smartphone vibra consume mayor energía que al timbrar. Y si eres de los que activa esta opción porque no lo escuchas mientras vas por la calle.

Menos conectividad, más batería

Otro de los factores que reducen considerablemente la batería del smartphone es tener activadas durante todo el día algunas funciones como WiFi, Bluetooth, GPS, entre otras. Lo recomendable es encenderlas solamente cuando sea necesario (por ejemplo, el GPS al utilizar Waze mientras conduces).