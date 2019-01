Cinco aplicaciones sobre nutrición que debes llevar en tu smartphone

¿Quieres perder peso durante este verano y no sabes qué hacer para poder comer no solamente sano, sino también de forma divertida? Pues aquí hay algunas soluciones si es que ya no se te ocurre qué comer luego de que ir al nutricionista.

Como sabemos el smartphone forma parte de nuestra vida cotidiana, hoy te sugerimos cinco aplicaciones de nutrición para que las tengas cerca de ti y puedas corroborar las calorías, porciones y preparaciones de tus alimentos.

Navegamos por Google Play y estas son algunas de las mejores aplicaciones (según la valoración de los usuarios) que te ayudarán a tener un mejor estilo de vida. Esta es nuestra sugerencia.

Nutrición SL

Esta aplicación te permitirá manejar una dieta diaria de manera eficaz y eficiente. Te permitirá controlar un registro de las equivalencias de cada alimento, tener un indicador antropométrico en tu historial, saber cuántas calorías diarias debes consumir por cada grupo alimenticio, entre otros.

FitMenCook

Si pensaste que comer sano es aburrido, esta App te demostrará que es divertido y rico. Aquí, Kevin Curry te enseñará a preparar deliciosas recetas a base de ingredientes frescos, las cuales serán muy deliciosas y beneficiosas para tu salud.

Contador de calorías – EasyFit

Hará un seguimiento de sus alimentos, ejercicios, avance de peso, medida de cintura, consumo de agua, entre otros. Te reportará estadísticas animadas y motivará a que realices tu propia comida, pero sobre todo, medirás tus objetivos físicos.

HiKi

Esta calculadora te dirá la cantidad de calorías que debes consumir al día, dependiendo de tu actividad física y alimentos que consumas. También te permite tener un indicador diario de agua, útil para que sepas si estás o no hidratado.

Vegamecum – Recetas veganas

La comida vegetariana está tomando mayor protagonismo y esta App te enseñará que cocinarla no es difícil pero sí muy sabrosa. Podrás modificar las raciones que quieres preparar, y la aplicación adoptará las cantidades de los ingredientes. La versión audio que te brinda, es perfecta para que tus manos sólo tengan que ocuparse de cocinar.