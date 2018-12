CES 2019: Samsung presentará The Frame y Serif TV 2019 en el evento

El CES 2019 está muy cerca y muchas personas ya tienen una serie de expectativas sobre lo que se va a presentar este año. Como es el caso de Samsung, compañía que el 2018 mostró la super pantalla 4K llamada The Wall. Ahora prepara dos sorpresas.

Se tratan de The Frame y Serif TV, dos líneas de televisores que van más allá del concepto tradicional y funcionan como piezas de decoración para el hogar que elevan el diseño de cualquier espacio.

En el CES 2019, los modelos evidenciarán su diseño innovador, rendimiento y su integración impecable en el día a día.

“Los productos tradicionales solo se enfocaban en los recursos técnicos, como la calidad de imagen y el rendimiento, pero ahora también son una plataforma de estilo de vida que se integra en la vida diaria de los consumidores”, comentó Jongsuk Choo, vicepresidente ejecutivo de Visual Display Business de Samsung Electronics.

En el caso de The Frame 2019, lo que hace es convertir el espacio donde colocas la tv en un lugar de arte. Por ejemplo, si no estás utilizando la televisión para disfrutar de sus programas favoritos, el Art Mode de The Frame muestra piezas de arte digital (pinturas y fotografías), para convertirlas en una galería de arte.

Por su parte, el Serif TV se desarrolló como un TV concentrado en la estética, en colaboración con los hermanos Ronan y Erwan Bouroullec, dos de los diseñadores industriales más famosos del mundo, especializados en mobiliario y establecidos en París.