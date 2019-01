CES 2019: Apple no participa en el evento, pero manda mensaje "troll" a todos

Una de las empresas que nunca asiste a los eventos grandes de tecnología es Apple. La compañía de la manzana, por lo general, no cuenta con un booth para mostrar sus últimos inventos en el CES 2019, celebrado hasta el 11 de enero en Las Vegas.

Sin embargo, la creadora de los iPhone no quiso dejar pasar la oportunidad para jugarle una broma “troll” a todos los asistentes a la feria de tecnología.

Resulta que en el Strip, la calle más grande que alberga los más lujos hoteles de Las Vegas, Apple lanzó un curioso cartel en donde se lee: “What happens on your iPhone, stays on your iPhone”, algo así como “Lo que pasa en tu iPhone, se queda en tu iPhone”.

Un poco jugando siempre con el tema de que los teléfonos de Cupertino siempre cuentan con un nivel de seguridad que otros teléfonos móviles no cuenta y, como consecuencia, son vulnerables a ataques de hackers.

Asimismo, los smartphone con sistema operativo de Android tienden a compartir información de sus cuentas de Google con otras aplicaciones, lo que les hace un poco menos seguro que los que tienen iOS.

Sea como sea, puede que este panel interactivo haga que Apple nuevamente vuelva a relucir en su evento de desarrolladores para así obtener mejores ingresos. ¿Qué opinas?