Celebrando el Orgullo: Google festeja los 50 años de marchas LGTBQ con colorido doodle

Como para compilar todas las marchas que hubieron a lo largo de todas las eras, Google decidió lanzar un doodle en donde se muestra cómo las personas protestaron por reclamar sus derechos. En una de esas imágenes aparece la colorida imagen por los 50 años de las marchas LGTBQ.

“La presentación de diapositivas de hoy Doodle celebra los 50 años de Orgullo llevándonos a través de cinco décadas de historia del Orgullo, ¡todo contado a través de la lente de un creciente, evolutivo e internacional desfile del Orgullo!”, escribe Google en su blog.

El Desfile del Orgullo es un símbolo de celebración y liberación para toda la comunidad LGBTQ +. Desde sus primeros días de activismo en Christopher Street, en la ciudad de Nueva York, hasta las celebraciones mundiales de hoy, ha otorgado poder y voz a una comunidad brillante y vibrante.

Al celebrar los 50 años de Orgullo, la diseñadora Cynthia Cheng tuvo la idea de representar el desfile en sí y mostrarlo en tamaño e impulso a lo largo de las décadas.

“Trabajar en este doodle fue un proyecto muy personal para mí. Como miembro de la comunidad LBGTQ, estoy muy familiarizado con la lucha de sentirse incluido, aceptado y de que soy una “parte” de este mundo. Antes de unirme a Google en 2014, recuerdo haber abierto la página de inicio de Google para ver un Doodle que celebra los Juegos Olímpicos de Invierno, que muestra los colores de la bandera de Orgullo. Me quedé completamente impresionado. Mirando la primera página de Google, me llené de esperanza y un sentimiento de pertenencia. Ese momento fue una gran parte de por qué quería convertirme en un doodle. Reconocí la oportunidad que tenemos de tener un impacto positivo en el mundo y ayudar a que las personas se sientan vistas, escuchadas y valoradas”, detalla Cheng.

“He sido testigo de los avances para las personas queer a lo largo de las décadas, y hoy, muchos de nosotros celebramos un nivel de libertad que no podría haber imaginado en mis sueños más salvajes mientras crecía. Tengo esperanzas para el futuro y un día en el que todos, independientemente de su identificación, puedan pararse y marchar orgullosos en celebración. Feliz orgullo”, puntualizó.

El director de arte de Google Doodle, Erich Nagler, quien también se asoció en este proyecto, comparte sus pensamientos sobre el doodle.

“Cuando tenía 18 años, fui a la universidad en la ciudad de Nueva York. Incluso cuando todavía estaba saliendo del armario, me encontré en un paseo por Greenwich Village, a través de la Séptima Avenida, donde la cuadrícula de la calle cambia y las calles obtienen nombres en lugar de números. Pasé la plaza Sheridan por Christopher Street, el histórico corazón gay de la ciudad. Aquí estaba el Stonewall Inn, el teatro Lucille Loretta, la entrada al tren PATH y los muelles hacia el río Hudson. Aquí había un vecindario y una comunidad donde podía comenzar a amarme más y a odiarme menos, donde finalmente me sentía aceptada, donde no tenía que esconderme ni fingir, donde podía ser yo y encontrar a otros como yo. En los últimos 50 años, ese poderoso espíritu de orgullo se ha extendido desde Christopher Street a otras calles, vecindarios y comunidades, conectando personas de todo el mundo. Ese espíritu en expansión de amor y aceptación es algo que esperamos capturar en el doodle de hoy”.

Cada 28 de junio se celebra el Gay Pride o Marcha por el Orgullo LGTBQ en donde diversos colectivos salen a las calles a pintarlas de colores y expresarse como son, sin miedo.

¿Cómo empezó todo? Inició en Stonewall, en la que consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village.

Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión, en la historia de Estados Unidos, en la que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGTB en Estados Unidos y en todo el mundo.

Es por esta razón que Google quiere que te unas a la fiesta y dejes tus escrúpulos lejos para así demostrar que todos tenemos derechos.