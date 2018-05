ASUS lanza comercial con OK GO y resultado se vuelve viral

La compañía taiwanesa ASUS que recién ha ingresado al Perú, no ha perdido tiempo y ha necesitado de toda su creatividad para vender mucho más celulares al rededor del mundo. Es por ello que anda promocionando sus nuevos ASUS Zenfone 5 de una forma muy particular.

En ella priorizan el lanzamiento de su próximo smartphone y calentando el ambiente con una curiosa y genial campaña creada por OK Go, una banda musical estadounidense que tiene uno videos bastante controvertidos y originales.

El colorido spot fue creado por el vocalista de OK Go, Damian Kulash, junto al bailarían Ian EastWood, que no duda en enfundarse en un traje realizado con 89 unidades del ASUS Zenfone 5 para realizar un baile filmado en una sola toma.

El anuncio se titula “1 Hombre, 1 Baile, y 89 ZenFone 5” y ya se puede ver en YouTube, con algunas imágenes impresionantes al más puro estilo OK Go que nos van desgranando las principales posibilidades de los nuevos smartphones de ASUS.

El Zenfone cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas SuperIPS LCD, así como un procesador Snapdragon 636, por otro lado los puedes elegir en dos modelos: 4 ó 6 GB.

Viene con Android 8.0 Oreo y 64 GB de almacenamiento interno. Cuenta con una cámara trasera de 12 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) gran angular 120º, y una frontal de 8 MP.

Sea como fuere, ASUS no ha hablado sobre la fecha de lanzamiento definitiva, a nivel global, de los Zenfone 5 Zenfone 5Z, así que de momento tendremos que seguir esperando.